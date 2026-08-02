Düğünde çıkan yangına aldırış etmeden halaya devam ettiler - Son Dakika
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Düğünde çıkan yangına aldırış etmeden halaya devam ettiler

Düğünde çıkan yangına aldırış etmeden halaya devam ettiler
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Hatay’da düğünde havaya atılan havai fişeklerden çıktığı düşünülen yangında otluk alandan yükselen alevler düğün salonunun çatısına sıçradı.

Hatay'da düğünde havaya atılan havai fişeklerden çıktığı düşünülen yangında otluk alandan yükselen alevler düğün salonunun çatısına sıçradı. Düğünün devam ettiği sırada yaşanan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alevlerin yükseldiği anlarda vatandaşların halaya devam etmesiyse dikkat çekti.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü mevkiinde yaşandı. Bölgede bulunan bir düğün salonun yanındaki boş arazideki otluk alanda çıkan yangında alevler, düğün salonunun çatısına sıçradı. Kısa sürede alevlerin fark edilmesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangına düğünde havaya atılan havai fişeklerin neden olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan yangında alevlerin yükseldiği anlarda davetlilerin düğüne devam ederek halay çektiği görüldü.

Düğün esnasında çıkan yangında alevlerin otluk alandan düğün salonunun çatısına sıçradığını anlatan Semih Yalçın, "Reyhanlı'da düğüne gelmiştik. Düğün salonunda yangın çıktı ve alevleri Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Yangında zeytin ağacı ve düğün salonunun çatı kısmı zarar gördü. Kimseye bir zarar gelmedi. Havai fişekten çıktığı düşünülüyor, çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde çıkan yangına aldırış etmeden halaya devam ettiler - Son Dakika

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