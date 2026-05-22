Düğünde Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
22.05.2026 14:13
Didim'de düğünde havaya ateş açan 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yalıköy Mahallesi ve ilçe merkezinde düzenlenen düğün merasimleri sırasında tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheliye ait 6 ev, 1 araç ve 1 iş yerinde yapılan adli aramalarda, 1 adet faturasız ve seri numarası kazınmış kurusıkı tabanca, 110 adet 9 mm tabanca fişeği, 35 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet 55 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:27:06. #7.12#
