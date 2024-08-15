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Düğünde havaya ateş açan şahısların evlerine jandarmadan şafak vakti operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir kır düğününde havaya ateş açan 13 şahıs jandarmanın şafak vakti düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler merkeze bağlı Salar beldesinde gerçekleştirilen bir kır düğünün sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde bazı şahısların tabancalar ile havaya ateş açtıklarını tespit etti. Ardından görüntüleri incelemeye alan ekipler ateş açan 13 kişiyi tek tek tespit etti. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın yapılan adresler şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 700'e yakın mermi, 6 tabanca şarjörü ve 14 cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.