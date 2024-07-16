Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında 'Çatışmadayım hayatım ararım seni' diye paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında 'Çatışmadayım hayatım ararım seni' diye paylaştı

Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında \'Çatışmadayım hayatım ararım seni\' diye paylaştı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan kişiler, sosyal medyada 'Çatışmadayım hayatım ararım seni' şeklinde paylaşım yapınca Jandarma ekipleri harekete geçti. Düğün sahibi ve 5 kişiye toplamda 39 bin 878 TL para cezası kesildi. Olayda, 3 kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

16.07.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye paylaştı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde geçtiğimiz hafta bir düğünde havaya ateş açanları sosyal medyasından üzerine "Çatışmadayım hayatım ararım seni" diye o anları paylaşınca harekete geçen Jandarma ekipleri düğün sahibi ile birlikte toplam 6 kişiye 39 bin 878 TL para cezası kesti. Düğün sırasında çekilen ve o anlara ait görüntüler ise adeta pes dedirtti.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya sitelerinde Eskipazar ilçesinde bir düğünde silahla ateş edildiğine dair görüntülerin yayımlandığını tespit etmesi üzerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince birlikte çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, düğünde silah kullandığı tespit edilen 1 kişiye 4 bin 538 TL,4 şahsa ise ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında yönetmelik gereği her birine 8 bin 322 TL olmak üzere toplam 33 bin 288 TL, düğün sahibine ise emre aykırı davranıştan 2 bin 52 TL idari para cezası olmak üzere 6 kişiye

Olayda, 3 kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Eskipazar, Jandarma, Karabük, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında 'Çatışmadayım hayatım ararım seni' diye paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 18:08:59. #1.12#
SON DAKİKA: Düğünde havaya ateş açtı, sosyal medyasında 'Çatışmadayım hayatım ararım seni' diye paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement