Düğünde yeğenini öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Düğünde yeğenini öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

Kocaeli'de düğünde yeğenini öldüren sanığın, 'Kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık, cezayı hak etmediğini belirterek, 'Kararı mahkemenin vicdanıma bırakıyorum' dedi.

10.07.2024 16:24
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Düğünde yeğenini öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

"Kararı mahkemenin vicdanıma bırakıyorum"

KOCAELİ - Kocaeli'de aralarında husumet bulunan yeğenini düğünde 5 el ateş ederek öldüren sanığın, "Kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Sanık cezayı hak etmediğini söyleyerek, "Kararı mahkemenin vicdanıma bırakıyorum" dedi.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan düğün salonunda 30 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan Hakan Aydın ile Muharrem Ç. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muharrem Ç., yeğeni Hakan Aydın'a 5 el ateş etti. Boyun, göğüs ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muharrem Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maktul Hakan Aydın, annesinin teyzesi tarafından darp edilmesini dayısını sorumlu tuttuğu, bu sebeple aralarında husumet olduğu iddianamede yer aldı.

"Kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Ç., maktulün ailesi ve avukatı katıldı. Sanık avukatı mazeret sunması sebebiyle duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında; sanık Muharrem Ç'nin annesi hasta olması sebebiyle kardeşi N.A. (maktulün annesi) ile birlikte Niğde'ye gittiği, N.A'nın kız kardeşi tarafından darp edildiği, bu duruma sinirlenen maktul Hakan Aydın'ın, annesini Niğde'ye götürdüğü için dayısı Muharrem Ç'ye husumet beslediği belirtildi. Maktulün bu husumet nedeniyle mesajla sanığa hakaret ve tehditte bulunduğu, bu hususa ilişkin sanığın Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu da mütalaada ifade edildi.

Olay günü maktulün sanığın bulunduğu masaya doğru gelerek aralarında konuşma meydana geldiği sırada sanığın ruhsatsız silahla 5 el ateş ederek yeğenini öldürdüğünün kaydedildiği mütalaada, sanığın "haksız tahrik altında" suçu işlediği belirtilerek, "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

"Kararı mahkemenin vicdanıma bırakıyorum"

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Muharrem Ç., "İddia edilen cezayı hak etmiyorum. Kararı mahkemenin vicdanıma bırakıyorum. Uzun yıllardır annem için mücadele verdim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Mahkeme, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünde yeğenini öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika

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