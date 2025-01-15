Düğündeki Maganda Kurşunu: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düğündeki Maganda Kurşunu: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düğündeki Maganda Kurşunu: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın yaşamını yitirdi.

15.01.2025 19:34
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın maganda kurşunuyla ölümüyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 11 Ocak'ta Turgutlu Mahallesi'nde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.A, A.Y, M.Y ve M.Ç isimli 4 şüpheli tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğündeki Maganda Kurşunu: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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