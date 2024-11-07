Duisburg\'da İmam Kayıp

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Almanya'nın Duisburg kentindeki Eyüp Sultan Camii'nin Kütahyalı imamı Fatih Eryılmaz'dan dün sabah namazından bu yana haber alınamıyor. Cami cemaatini ve yönetimini endişelendiren kayıp olayı, Eyüp Sultan Camii Başkanı İbrahim Demirhan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Demirhan, yaptığı açıklamada, imam Eryılmaz'a ulaşmak için 2 gündür yapılan tüm girişimlerin yanıtsız kaldığını belirterek, cami cemaatinden ve tüm vatandaşlardan yardım talep ettiklerini ifade etti. "Hocamızı gören ya da hakkında bilgi sahibi olan herkesin bizimle irtibata geçmesini rica ediyoruz" diyen Demirhan, toplumun duyarlı yaklaşımıyla Eryılmaz'ın bir an önce bulunmasını ümit ettiklerini belirtti. - KÜTAHYA