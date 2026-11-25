Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen futbolcu Ömer Ege Özyurt'un ardından 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt da hayatını kaybetti.

KUZENİ 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

19 Kasım tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıkmış, o sırada dairede ve apartmanda bulunan futbolcu Ömer Ege Özyurt (12) ve kuzeni Defne Özyurt (6) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenmişti. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti. Ömer Ege'nin ardından kuzeni Defne Özyurt'tan da acı haber geldi. Defne Özyurt, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan 13 yaşındaki E.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü, diğer 3 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

ISITICIYI AÇIK UNUTTUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ TUTUKLANDI

Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. ise tutuklanmıştı.