Gaziosmanpaşa yangınında can kaybı 2'ye çıktı: Defne Özyurt kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da bir apartman dairesinde başlayan yangında dumandan etkilenen 6 yaşındaki Defne Özyurt, 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirdi. Defne'nin 12 yaşındaki kuzeni Ömer Ege Özyurt da yangından 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Isıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen daire sakini Günay F. tutuklanmıştı.
Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen futbolcu Ömer Ege Özyurt'un ardından 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt da hayatını kaybetti.
KUZENİ 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
19 Kasım tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıkmış, o sırada dairede ve apartmanda bulunan futbolcu Ömer Ege Özyurt (12) ve kuzeni Defne Özyurt (6) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenmişti. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti. Ömer Ege'nin ardından kuzeni Defne Özyurt'tan da acı haber geldi. Defne Özyurt, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan 13 yaşındaki E.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü, diğer 3 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
ISITICIYI AÇIK UNUTTUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ TUTUKLANDI
Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. ise tutuklanmıştı.
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