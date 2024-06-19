3.Sayfa

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Sürücüye 39 bin 504 TL ceza kesildi

KARABÜK - Karabük'te polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yaptı. Yakalanan sürücüye 39 bin 504 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce alkollü ve tehlikeli araç kullandığı ihbar üzerine polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 BNK 645 plakalı otomobil ekipler tarafından tekrar görüldü. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına yüne uymayan otomobil sürücüsü, Yıldırım Kemal Caddesi üzerinde izini kaybettirdi.

Otomobil sürücüsü bir süre sonra Yıldırım Kemal Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp elektrik trafosuna çarptı.

Olay yerine giden polis ekipleri, şahsa alkol muayenesi yapmak isterken, alkol testini reddeden şahsın sorgusunda sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

3 Nisan Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilen sürücünün yapılan alkol testinde 1,19 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücüye; alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kollukça teknik cihaz kullanımını kabul etmemek, sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak ve hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak maddelerinden 39 bin 504 TL ceza kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldı.