Dursunbey'de Yangın: Ormana Sıçradı
Dursunbey'de yol kenarından başlayan yangın ormana sıçradı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, ormana sirayet etti. Yangında itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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