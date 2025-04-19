Duyarlı Vatandaşlar Buldukları Dövizi Polisiye Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Duyarlı Vatandaşlar Buldukları Dövizi Polisiye Teslim Etti

Sivas'ta dayı ve yeğen, 255 bin TL değerindeki dövizi bulup en yakın polis noktasına teslim etti.

19.04.2025 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binlerce lira değerinde döviz buldular, hiç düşünmeden polis noktasına teslim ettiler

Dayı ile yeğeninin davranışı takdir topladı

SİVAS - Sivas'ta yolda yürüyen dayı ile yeğen, kaldırımda bir miktar döviz buldu. 255 bin TL'ye tekamül eden dövizi en yakın polis noktasına bırakan duyarlı vatandaşların davranışı takdir topladı.

Sivas'ta yaşayan Yahya Kaya ile yeğeni Samet Akkuş, kaldırımda yürüdükleri esnada bir miktar döviz ile karşılaştı. Çevrede kimse olmadığını fark eden dayı ile yeğen, buldukları paraları en yakın polis noktasına götürmeye karar verdi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne giderek polis memurlarına bilgi veren duyarlı vatandaşlar, karakol ekiplerinin gelmesini bekledi. TL karşılığı yaklaşık 255 bin lirayı bulan 6 bin 250 Dolar ile 400 Euro'yu polislere teslim eden duyarlı vatandaşların davranışı, takdir topladı.

"Bu bir insanlık vazifesidir, belki bir hastasının parasıdır, belki ihtiyacı vardır"

Parayı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası mevkiinde bulduklarını ifade eden Samet Akkuş, "Saat 15: 30 sıralarında iş çıkışında Ticaret ve Sanayi Odası mevkiinde kaldırımda toplu halde para bulduk. Parayı aklımızdan hiçbir kötü düşünce geçirmeden en yakın karakola götürmeye karar verdik. Bu bir insanlık vazifesidir, belki bir hastasının parasıdır, belki ihtiyacı vardır. Ne olursa olsun biz vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Parayı saydığımız zaman 6 bin 250 Dolar, 400 Euro şeklinde bir paraydı. Polis memurlarına teslim ettik inşallah sahiplerini bulup ulaştırırlar kendilerine. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik Allah yardımcıları olsun inşallah parayı bulurlar. Çok duygulandım memur arkadaşlar içerde sizin gibi insanlar kaldı mı deyince üzüldüm. her insanın bu hareketi yapması lazım bu bizim insanlık görevimiz. Herkesin borcu var bizimde borcumuz var. Şeytana uyabilirdik Allah şeytana uydurmasın. Karşıdaki insanın o parayı ne şekilde kazandığını bilemeyiz nerde harcayacağını bilemeyiz. İnsanlık görevimizi yerine getirdik kalbimiz çok rahat çok mutluyuz inşallah da para sahibine ulaşır. Şu anda tutanak işlemleri yapılıyor en kısa zamanda inşallah sahibine ulaşır" dedi.

"6 bin 250 Dolar, 400 Euro bir de evraklar vardı"

Parayı kaldırımda gören dayı Yahya Kaya, "Taziye evine gidecektik yeğenim işten çıkacaktı onu bekliyorduk geldi yolda yürürken yerde toplu şekilde para buldum. Kim bilir ihtiyaç sahibi biridir dedim en yakın karakola getirdim. İnşallah sahibini bulur teslim ederler. 6 bin 250 Dolar, 400 Euro bir de evraklar vardı. Telefon numarası yoktu arayacaktık. En yakın polis noktası Trafik Şubeydi. Geldik polis arkadaşlara teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

3-sayfa, Yaşam, Döviz, Polis, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Duyarlı Vatandaşlar Buldukları Dövizi Polisiye Teslim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 07:21:02. #7.13#
SON DAKİKA: Duyarlı Vatandaşlar Buldukları Dövizi Polisiye Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement