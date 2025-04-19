Duyarlı Vatandaşlar Buldukları Dövizi Polisiye Teslim Etti

Binlerce lira değerinde döviz buldular, hiç düşünmeden polis noktasına teslim ettiler

Dayı ile yeğeninin davranışı takdir topladı

SİVAS - Sivas'ta yolda yürüyen dayı ile yeğen, kaldırımda bir miktar döviz buldu. 255 bin TL'ye tekamül eden dövizi en yakın polis noktasına bırakan duyarlı vatandaşların davranışı takdir topladı.

Sivas'ta yaşayan Yahya Kaya ile yeğeni Samet Akkuş, kaldırımda yürüdükleri esnada bir miktar döviz ile karşılaştı. Çevrede kimse olmadığını fark eden dayı ile yeğen, buldukları paraları en yakın polis noktasına götürmeye karar verdi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne giderek polis memurlarına bilgi veren duyarlı vatandaşlar, karakol ekiplerinin gelmesini bekledi. TL karşılığı yaklaşık 255 bin lirayı bulan 6 bin 250 Dolar ile 400 Euro'yu polislere teslim eden duyarlı vatandaşların davranışı, takdir topladı.

"Bu bir insanlık vazifesidir, belki bir hastasının parasıdır, belki ihtiyacı vardır"

Parayı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası mevkiinde bulduklarını ifade eden Samet Akkuş, "Saat 15: 30 sıralarında iş çıkışında Ticaret ve Sanayi Odası mevkiinde kaldırımda toplu halde para bulduk. Parayı aklımızdan hiçbir kötü düşünce geçirmeden en yakın karakola götürmeye karar verdik. Bu bir insanlık vazifesidir, belki bir hastasının parasıdır, belki ihtiyacı vardır. Ne olursa olsun biz vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Parayı saydığımız zaman 6 bin 250 Dolar, 400 Euro şeklinde bir paraydı. Polis memurlarına teslim ettik inşallah sahiplerini bulup ulaştırırlar kendilerine. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik Allah yardımcıları olsun inşallah parayı bulurlar. Çok duygulandım memur arkadaşlar içerde sizin gibi insanlar kaldı mı deyince üzüldüm. her insanın bu hareketi yapması lazım bu bizim insanlık görevimiz. Herkesin borcu var bizimde borcumuz var. Şeytana uyabilirdik Allah şeytana uydurmasın. Karşıdaki insanın o parayı ne şekilde kazandığını bilemeyiz nerde harcayacağını bilemeyiz. İnsanlık görevimizi yerine getirdik kalbimiz çok rahat çok mutluyuz inşallah da para sahibine ulaşır. Şu anda tutanak işlemleri yapılıyor en kısa zamanda inşallah sahibine ulaşır" dedi.

"6 bin 250 Dolar, 400 Euro bir de evraklar vardı"

Parayı kaldırımda gören dayı Yahya Kaya, "Taziye evine gidecektik yeğenim işten çıkacaktı onu bekliyorduk geldi yolda yürürken yerde toplu şekilde para buldum. Kim bilir ihtiyaç sahibi biridir dedim en yakın karakola getirdim. İnşallah sahibini bulur teslim ederler. 6 bin 250 Dolar, 400 Euro bir de evraklar vardı. Telefon numarası yoktu arayacaktık. En yakın polis noktası Trafik Şubeydi. Geldik polis arkadaşlara teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" şeklinde konuştu.