Düzce Akçakoca\'da Çuhallı Plajı\'na sürüklenen ölü yunus ekiplerce kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına ve dev dalgalar, Çuhallı Plajı'na ölü bir yunus balığını sürükledi. Sahilde yunusu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Akçakoca'da fırtına, Karadeniz'de dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ilçede, Çuhallı Plajı sahilinde kıyıya vurmuş ölü bir yunus balığı bulundu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve dalgalar, yunus balığını kıyıya sürükledi. Sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıya vuran yunusu fark ederek durumu ilgili ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ölü yunus balığını kaldırdı.