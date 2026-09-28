Düzce Akçakoca'da tır makasladı, kapanan yolda trafik kilitlendi, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da tır makasladı, kapanan yolda trafik kilitlendi, yaralanan olmadı

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Düzce Akçakoca\'da tır makasladı, kapanan yolda trafik kilitlendi, yaralanan olmadı
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Düzce Akçakoca Karayolu'nda Şifalı mevkiinde seyreden tırın makaslaması kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan tır yolu kapatınca trafik kilitlendi; kazada yaralanan olmazken, tırın çekilmesiyle yol yeniden açıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca Karayolu Şifalı mevkiinde seyir halindeki tırın makaslaması sonucu trafik kazası meydana geldi. Makaslayan tır yolu trafiğe kapatırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akçakoca Şifalı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle makasladı. Kontrolden çıkan tır, yolu kapatarak ulaşımın aksamasına neden oldu. Kazada tırda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri sürücü ve çevrede bulunan kişilerden yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kilitlendi.

Makaslayan tırın kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler uzun süre çalışma yaptı.

Tırın yoldan çekilmesiyle trafik yeniden açılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da tır makasladı, kapanan yolda trafik kilitlendi, yaralanan olmadı - Son Dakika
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