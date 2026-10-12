Düzce Akçakoca Kurukavak'ta traktör kazası oldu, 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Düzce Akçakoca Kurukavak'ta traktör kazası oldu, 1 kişi yaşamını yitirdi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde traktör kazası meydana geldi, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde traktör kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör kazasında Atilla Y. yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil DurumİncelemeJandarmaAkçakoca3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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