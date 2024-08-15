Düzce Belediyesi Engelli Anne ve Oğluna Yardım Etti - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Engelli Anne ve Oğluna Yardım Etti

Düzce Belediyesi Engelli Anne ve Oğluna Yardım Etti

Düzce Belediyesi, kötü koku şikayeti üzerine tespit edilen çöp biriktirilen evde yaşayan engelli anne ve oğluna yardım etti. Ev temizlendi ve sosyal yardım hizmetleri sağlandı.

15.08.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Düzce'de kötü koku geldiği şikayeti ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen çöp eve Düzce Belediyesi müdahale etti. Eve giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde yaşayan engelli anne ve oğlunu akrabalarının yanına yerleştirerek çöp biriktirilen evi temizledi.

Düzce Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendirmeye devam ediyor. Konuralp'te bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı alınması üzerine Zabıta Müdürlüğü adrese giderek tespit yaptı. Çöplerin biriktirildiği belirlenen evde yaşayan engelli anne ve oğlu evden çıkarılarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Eve gelen Düzce Belediyesi ekipleri insan sağlığına zararlı bir ortamın olduğu evde hemen temizlik çalışmalarını başlattı.

Kısa sürede ailenin evini temizleyen ekipler, ailenin yaşamını rahatça sürdürebilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne evde bakım ve sıcak yemek hizmeti için başvurusunu da oluşturdu. Anne ve oğlu ikametlerinin tamamen temizlenmesi sonrasında Düzce Belediyesi tarafından düzenli olarak ziyaret edilecek, temizlik, bakım ve yemek hizmeti sağlanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce Belediyesi Engelli Anne ve Oğluna Yardım Etti - Son Dakika

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