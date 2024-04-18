Düzce Belediyesi İtfaiyesi, Orhangazi Mahallesindeki Ev Yangınına Müdahale Etti

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Düzce Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü, Konuralp bölgesi Orhangazi Mahallesinde meydana gelen ev yangınına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alınmasını sağladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orhangazi Mahallesinde bulunan bir evden dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine harekete geçerek 6 dakika içerisinde olay yerine ulaştı ve yangının büyümeden söndürülmesini sağladı. 3 araç ve 8 personelle birlikte yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışma neticesinde kontrol altına aldıkları yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE