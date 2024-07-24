Düzce Belediyesi Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi başkan yardımcıların adını kullanarak yardım parası talebinde bulunanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Düzce Belediyesi sosyal medya hesabı x üzerinden yaptığı bilgilendirmede "Son günlerde belediye başkan yardımcıları adını kullanarak vatandaşlardan yardım parası talep edildiği tespit edilmiştir. Düzce Belediyesi'nin herhangi bir sebeple vatandaşlardan para talep etmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın insanların duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi. - DÜZCE