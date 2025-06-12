Düzce Belediyesi Yaz Aylarında Sinekle Mücadeleye Hız Verdi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Yaz Aylarında Sinekle Mücadeleye Hız Verdi

Düzce Belediyesi Yaz Aylarında Sinekle Mücadeleye Hız Verdi
12.06.2025 10:07  Güncelleme: 10:09
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Düzce Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni görülen Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı vatandaşlar uyarıldı.

Düzce Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı vektör mücadelesine hız verdi. Ekipler gündüz ve gece olmak üzere ilaçlama çalışmaları aralıksız sürerken, istilacı tür Asya Kaplan Sivrisineği'nin şehirde görülmeye başlandığı bildirilerek, vatandaşlar, su birikintilerine karşı önlem almaları konusunda uyarıldı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Vektör Mücadele Birimi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıllık mücadele programı kapsamında harekete geçen ekipler, karasinek ve sivrisinek larvalarının yoğun bulunduğu alanlarda ilaçlamalara devam ediyor. Bin 93 ahır ve gübrelik, 2 bin 100 fosseptik çukuru ile sürekli durgun su birikintisi bulunan 190 jit alanında gündüz 4 ekip ile ikinci tur larva ve uçkun mücadelesi yürütülüyor.

Ayrıca her mahallede haftanın iki günü muhtarlarla iş birliği içinde gece saatlerinde hacimsel ilaçlama yapılıyor. Bu kombine mücadele, gece hava sıcaklıklarının belirli bir derecenin altına düşmesine kadar sürecek.

Asya kaplan sivrisineğine dikkat

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son yıllarda ülkemizin kuzey bölgelerinde yayılım gösteren istilacı türlerden biri olan Asya Kaplan Sivrisineği'nin Düzce'de görülmeye başlandığı uyarısı da yapıldı. Bu sivrisinek türünün diğer türlerden farklı olarak temiz suya yumurta bırakabildiği ifade edilerek, "Bu durum bahçe sebzeciliği ve hobi bahçeciliğinin yoğun olarak yapıldığı ilimizde sinek için uygun çoğalma alanları oluşturmaktadır" denildi.

Yetkililer, hiçbir koruyucu önlem alınmadan biriktirilen suların sivrisinekler için ideal üreme alanı haline geldiğini belirterek, vatandaşları şu şekilde uyardı: "Ailemizin, komşularımızın ve kendi sağlığımız için su biriktirilen alanların kapaklarını mutlaka kapalı tutalım veya bu suları 3 günden fazla bekletmeyelim."

Gece ilaçlamaları başladı

63 mahalle ve 17 mücavir alanda gece ilaçlamaları 10 Haziran itibariyle başladı. Her bölgede haftada bir gün yapılan bu uygulama, yaz boyunca kesintisiz devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce Belediyesi Yaz Aylarında Sinekle Mücadeleye Hız Verdi - Son Dakika

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