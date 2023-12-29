Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2023 yılında 10 binin üzerinde şikayeti titizlikle değerlendirerek çalışma yaptı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, görev bölgesi içerisinde 7/24 esasına dayalı şekilde haber merkezi, ruhsat servisi, pazar servisi, trafik ekibi, şikayet ve denetim ekibi, dilenci ve seyyar ekibi, çevre kirliliği kontrol ekibi, konuralp ve kalıcı konutlar ekipleriyle denetim hizmetini yerine getirmeye devam ediyor.

İşyeri denetimleri

Ocak ayından bugüne toplam 10 binin üzerinde şikayeti titizlikle değerlendiren müdürlük, 518 adet işyerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesini sağlarken, 138 işyeri hakkında alınan encümen kararının yanı sıra ruhsat işlemlerini tamamlamayan 28 işyerini de mühürlenerek faaliyetten men edilmesini sağladı.

129 bin 957 TL cezai işlem uygulandı

Kendilerine ulaşan şikayetleri de hızlı şekilde değerlendiren müdürlük, İşyeri Denetimi, Çevre Kirliliği Denetimi, Fiyat Etiketi Denetimi olmak üzere bin 618 adet şikayetin sonuçlandırılmasını sağlarken, söz konusu denetimlerde 129 Bin 957 TL idari para cezası işlemi uyguladı.

Pazarcı esnafı yeni yerine kura ile yerleştirildi

Aziziye Mahallesinde yapılan yeni pazaryerinin hak sahipleri ile olan tüm yazışmaları ve kuraları ile birebir ilgilenen müdürlük, 337 adet devir ve 142 encümen kararı ile ilgili yasal işlemler yapılmasına da ön ayak olurken, çevre kirliliği denetimlerinde kendilerine gelen 444 talep ve şikayeti de değerlendirilerek sonuçlandırdı.

Dilenci ve seyyar satıcılarla mücadele

Dilenci ve Seyyar satıcılarla mücadelesini de devam ettiren Zabıta Müdürlüğü, 285 dilenci ve seyyar satıcıya yönelik idari yaptırım kararını uygulayıp, faaliyetten men ederken, karakol ekipleri de görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulundukları bölgelerde gelen talep ve şikayet, mühürleme, işyeri denetimi olmak üzere 2 Bin 87 işlem gerçekleştirdi. - DÜZCE