Düzce D655 Karayolu'nda motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce D655 Karayolu'nda motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

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Düzce D655 Karayolu\'nda motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2\'si ağır 3 kişi yaralandı
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Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Motosikletteki sürücü ve yolcu ağır yaralanırken, 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı; şok geçiren otomobil sürücüsü 'Ben kaza yapmadım, beni neden ambulansa alıyorsunuz?' dedi.

Düzce'de motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D655 Karayolu Beyciler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü şok geçirdi

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün büyük şok yaşadığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücünün, yanında bulunan köpeğiyle birlikte ambulansa alınırken, "Ben kaza yapmadım, beni neden ambulansa alıyorsunuz?" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletGüvenlik3. SayfaGüncelDüzceKazaSon Dakika

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