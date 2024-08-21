Düzce\'de 1.149 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 149 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Jandarma ekiplerince 12-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen önleyici faaliyetlerde bin 129 gram kubar esrar, 70 kök kenevir, 13 gram bonzai, 6 gram skunk ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 ve yasa dışı ekim suçunu işleyen 3 şüpheli şahsa adli tahkikat yapılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE