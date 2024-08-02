Düzce'de 140 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

3.Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında 140 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutulandı. - DÜZCE