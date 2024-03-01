Düzce\'de 17 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan şahıslar güvenlik güçleri tarafından tek tek yakalanıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranma kaydı bulunan ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE