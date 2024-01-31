Düzce\'de 2 Bin 240 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

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Düzce'ye polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'ye uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen aracı durdurdu. Araç sürücüsü Z.E. yakalanırken, araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE