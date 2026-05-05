Düzce\'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 7 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Düzce'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından 20-26 nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE
