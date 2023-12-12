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Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Rehine Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Rehine Kurtarma Tatbikatı

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan bir rehine kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikat başarıyla sonuçlandı ve rehine başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Düzce\'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Rehine Kurtarma Tatbikatı
12.12.2023 - 16:35,
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Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde rehine kurtarma tatbikatı düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarı ile sonuçlandırıldı.

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Kurgu gereği diş hastanesinde bir şahıs hastane görevlisini rehin aldı. Olay polis ekiplerine bildirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler şahsı etkisiz hale getirmek için girişimlerde bulundu. Bu esnada bölgeye gelen Terörle Mücadele ekipleri şahsi etkisiz hale getirdi. Rehine başarılı bir şekilde kurtarılırken, şüpheli şahısla gözaltına alınıp karakola götürüldü.

Gerçeğini aratmayan tatbikatı hastanedekiler pürdikkat takip etti. Olaya kısa süre içerisinde müdahale edilmesi ve hastane yönetiminin hastaları kısa süre içerisinde tahliye alanlarına alması olaydaki gerçeklik payını yükseltti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Rehine Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Rehine Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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