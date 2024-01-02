Düzce\'de araç çarpması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düzce'de sabah saatlerinde D100 karayolu Muncurlu köprüsü altında bir kişinin yerde yattığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Ramazan Doğan, hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki genç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ramazan Doğan'a bir aracın çarptığı ve kaçtığı iddia edilirken, jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tahkikat başlattı. - DÜZCE