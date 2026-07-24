Düzce\'de Arazi Kavgası: Naim Keskin Hayatını Kaybetti

Düzce'de arazi kavgasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 2 gündür hayat mücadelesi veren Naim Keskin (61), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, 22 Temmuz Çarşamba günü Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kocaoğlu köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, arazi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre Ercan K., tarlada çalıştığı sırada Naim Keskin'e (61) tabancayla ateş etti. Başından vurularak ağır yaralanan Keskin, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Naim Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Naim Keskin, 25 Temmuz Cumartesi günü Kocaoğlu köyünde öğlen namazını müteakip defnedilecek.