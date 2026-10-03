Düzce\'de asayiş çalışmaları İbrahim Ergüder başkanlığında değerlendirildi

Düzce Emniyet Müdürlüğünde, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Düzce genelinde yürütülen emniyet ve asayiş çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik devam eden çalışmalar ele alınırken, önümüzdeki süreçte uygulanacak tedbirler ve gerçekleştirilecek faaliyetler görüşüldü.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığındaki toplantıda, güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi ve Düzce'nin genel asayiş durumunun değerlendirilmesine ilişkin konular üzerinde duruldu.