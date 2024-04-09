Düzce'de bayram öncesi meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de aynı dakikalar içerisinde 2 ayrı kaza meydana geldi. İlk kaza çoban mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan Bayram K. (23) idaresindeki 81 ADD 800 plakalı Peugeot marka otomobil, endüstri meslek lisesi önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İsmail G.'ye (74) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan yaşlı adam refüje düştü. İhbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bayram T. ve İsmail G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İkinci Kaza ise D-655 karayolu Beçi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan ve plakası alınamayan bir otomobil ile İlhan T. ve Turan U. idaresindeki 81 ABR 556 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. İki otomobilin arasında kalan Ferdi T. idaresindeki 81 ADP 428 plakalı motosiklet sürücüsü ise savruldu. Kazada Motosiklet sürücüsü Ferdi T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kısa süreli kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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