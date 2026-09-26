Düzce'de besi çiftliğinin samanlığındaki yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de besi çiftliğinin samanlığındaki yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü

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Düzce\'de besi çiftliğinin samanlığındaki yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü
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Düzce Asar köyünde besi çiftliğinin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Ekipler iş makineleri desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına aldı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Düzce'de besi çiftliğinin samanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında bölgede bulunan diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Asar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serkan Demiroğlu'ya ait besi çiftliğinin samanlık kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler samanlıkta çıkan yangına müdahale ederken, iş makineleri ile de yangının büyümesi önlendi. Samanlara sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile büyümeden ve diğer yapılara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeİtfaiyeGüncelDüzceSon Dakika

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