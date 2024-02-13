Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Düzce\'de çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının nedeni araştırılıyor.

13.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:17
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Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Darıcı Mahallesi Şehirlerarası terminali karşısında bulunan otluk arazide meydana geldi. Çalılıklardan alevlerin yükseldiğini görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, çalılıktaki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yaklaşık 3 dönüm arazinin yandığı bölgede inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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