Düzce\'de D-655\'te makaslayan tır Zonguldak istikametinde trafiği durdurdu

Düzce'de D-655'te makaslayan tır Zonguldak istikametinde trafiği durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce D-655 karayolu Şifalısu mevkisinde saat 15.00 sıralarında makaslayan tır nedeniyle Zonguldak istikametine trafik durdu ve uzun araç konvoyu oluştu. Ekipler yolun yeniden açılması için çalışma başlatırken sürücülerden ıslak yol nedeniyle hızlarını düşürmeleri istendi.
Düzce D-655 karayolunda makaslayan tır nedeniyle Zonguldak istikametine trafik dururken uzun araç konvoyu oluştu.
Kaza 15.00 sıralarında Düzce - Zonguldak D-655 karayolu Şifalısu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Trafiğin yeniden normale dönmesi ve yolun araç geçişine açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Sürücülerin Şifalı Su güzergahını kullanırken dikkatli olmaları, ıslak yol nedeniyle hızlarını düşürmeleri istendi. Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?