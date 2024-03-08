Düzce'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma dahilinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine hakkındaki kanonu muhalefet suçundan yapılan çalışmada, yabancı uyruklu 7 şüpheli göz altına alındı. Şüphelilerden A.A.B.(35), M.J.S. (48), M.A.A.(27), T.A.S. (47) tutuklandı, A.A.A. (33) adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı, M.J.M.(25) ile S.J.M. (51) sınır dışı işlemleri için göz idaresine sevk edildi. Tutuklananlar Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de DEAŞ Üyelerine Operasyon: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, savunmasında Fatih Terim'e yatırılan paraları kendisinin verdiğini iddia etti. Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyledi.
Düzce'de çöp konteynırında bulunan tek tırnaklı hayvana ait olabileceği değerlendirilen kemiklerden alınan ve bu kemiklerden alınmış etleri kullanma ihtimaline karşı civarda bulunan tüm işletmelerden alınan et numunelerinin sığır eti olduğu ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çökertilen ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan hücrenin 6 üyesi, uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı. Şebekenin bir üyesi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda, eski ve faal kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişilik hücre adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri de yer alıyor.
Arnavutköy'de bulunan bir villaya yapılan baskında, Çin uyruklu bir şahsın ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit edildi. Polis ekipleri, şahsa 94 bin 622 lira idari para cezası kesti.
Adana'da bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen katil, kadını annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından polis ekipleri, kaçmaya çalışan katili kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda gerçekleşen gözaltılar, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı.
Kars'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
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