Düzce'de devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

Düzce\'de devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'nde yük boşaltırken devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüyle ilgili polis inceleme başlattı.

Düzce'de yük boşaltırken devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Ağa Mahallesi 1950 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.A. idaresindeki 81 AFY 782 plakalı kamyon, yüklediği inşaat hafriyatını boşalttığı esnada damperi açık şekilde yana devrildi. Kazada sürücü İ.A. araçta sıkıştı İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İ.A. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Güncel, Polis, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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