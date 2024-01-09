Düzce\'de durdurulan araçlardan uyuşturucu madde ele geçirildi

Düzce'de polis ekiplerince durdurulan 2 araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde getirebileceği tahmin edilen araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Gece saatlerinde otoyol üzerinde yapılan denetimlerde 2 araç durduruldu. Araçlarda bulunan M.Ş., Y.Y. ve Ç.H. isimli şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 365 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, 6 ecstasy hap ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE