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Düzce'de durdurulan araçlardan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de durdurulan araçlardan uyuşturucu madde ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 365 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid ve 6 ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

Düzce\'de durdurulan araçlardan uyuşturucu madde ele geçirildi
09.01.2024 - 13:32,
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Düzce'de polis ekiplerince durdurulan 2 araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde getirebileceği tahmin edilen araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Gece saatlerinde otoyol üzerinde yapılan denetimlerde 2 araç durduruldu. Araçlarda bulunan M.Ş., Y.Y. ve Ç.H. isimli şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 365 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, 6 ecstasy hap ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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