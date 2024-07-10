Düzce'de fındık bahçesinde 262 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de fındık bahçesinde 262 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Düzce\'de fındık bahçesinde 262 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte fındık bahçesinde ekili 262 kök kenevir bitkisi bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

10.07.2024 16:22
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada fındık bahçesinin içerisinde ekili 262 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde bir süredir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, M.B. (53) isimli şahsın köydeki fındık bahçesinde yasa dışı kenevir ektiği duyunu alan jandarma ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararıyla uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile birlikte bahse konu fındık bahçesinde arama yapıldı. Aramada bahçede ekili olarak 262 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. M.B. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de fındık bahçesinde 262 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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