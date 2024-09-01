Düzce'de fuhuş operasyonu

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Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen fuhuş baskınında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada Şehit Murat Demir Mahallesi 319. Sokak'ta bulunan sitede yapılan araştırma ve çalışmalarda belirlenen adreste fuhuş yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından adrese gidildiğinde şüpheli A.H. ve O.T. gözaltına alındı. Şahısların sosyal medya ve banka hesap hareketleri üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada şüpheli A.H'nin suça konu eylemleri öncesinde müşteri olarak tabir edilen şahıslarla irtibatı firari İ.D.'ın kurduğu, suçtan elde edilen gelirin de İ.D.'ye ait banka hesabına gönderildiği, İ.D.'nin A.H'yi fuhuşa teşvik ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin karşılıklı olarak birbirlerine müşteri göndermek suretiyle fuhşa teşvik suçunu işledikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklama talebiyle sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Firari şüpheli İ.D'nin yakalanması için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. - DÜZCE