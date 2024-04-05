Düzce\'de Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.
Düzce İl genelindeki; özellikle Ramazan Ayında vatandaşların yoğun olarak tükettikleri; ekmek/pide, unlu mamuller, tatlı, et ve süt ürünleri üretimini yapan imalathaneler başta olmak üzere; ramazan kolisi, hurma ve bayram şekerlemelerinin de satışa sunulduğu gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından yoğun olarak denetlenmeye devam edilmekte.
Yetkililer gıda ile ilgili her türlü şikayetlerin ALO 174 gıda ihbar hattına bildirmelerini istediler. - DÜZCE
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Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1014 uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Bolu'da polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi yasak olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza keserek kurallara uymalarını sağladı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde de denetimler yapıldı ve cezalar uygulandı. Bayram boyunca da önlemler sıkılaştırılacak.
Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda E.K. suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Pınarönü köyünde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen kamyonet 3 yaşındaki Belinay Akman'a çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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