Düzce\'de Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.

Düzce İl genelindeki; özellikle Ramazan Ayında vatandaşların yoğun olarak tükettikleri; ekmek/pide, unlu mamuller, tatlı, et ve süt ürünleri üretimini yapan imalathaneler başta olmak üzere; ramazan kolisi, hurma ve bayram şekerlemelerinin de satışa sunulduğu gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından yoğun olarak denetlenmeye devam edilmekte.

Yetkililer gıda ile ilgili her türlü şikayetlerin ALO 174 gıda ihbar hattına bildirmelerini istediler. - DÜZCE