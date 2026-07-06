Düzce\'de Güvenlik Toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda değerlendirildi.

Düzce'de güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Vali Mehmet Makas'ın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile gerçekleştirdiği toplantıda, il genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

32 bin 333 kişi sorgulandı

Düzce'de son bir hafta içerisinde Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 333 kişi sorgulanırken tek tek sorgulandı. Yapılan sorgulamada ise araması bulunan 45 kişi yakalanırken 21 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Denetimlerde 5'i kuru sıkı 11 tabanca, 1 adet av tüfeği, 91 mermi, 2 kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE