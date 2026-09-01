Düzce'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Düzce\'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Düzce'de güvenlik tedbirleri değerlendirildi, 12 bine yakın kişi sorgulandı, 19 kişi yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı.

Toplantıda, Düzce genelinde güvenlik ve asayişin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut tedbirler değerlendirildi. İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

12 bine yakın kişi sorgulandı

Düzce'de son bir hafta içerisinde Emniyet ve Jandarma birimlerince suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan denetim ve uygulamalarda 11 bin 888 şahıs sorgulanırken araması bulunan 19 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak ceza evine konuldu.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 31 kartuş, 67 mermi, 2 şarjör ve 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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