Düzce'de Haşema ile Havuza Girmeyi Yasaklayan Site Yöneticisi ve Çalışanı Adliyeye Çıkarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Haşema ile Havuza Girmeyi Yasaklayan Site Yöneticisi ve Çalışanı Adliyeye Çıkarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir sitede haşema ile havuza girmek isteyen bir kadının şikayeti üzerine site yöneticisi ve çalışanı adliyeye çıkarıldı. İfadeleri alınan iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.07.2024 13:33
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Düzce'de haşema ile havuza girilmesini yasaklayan site yöneticisi ve çalışanı adliyeye çıkarıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde özel bir sitede mülkü bulunan M.A. adlı kadın, sitenin ortak kullanımında bulunan havuza haşema ile girmek istemiş, site çalışanı ve site yöneticisinin haşema ile havuza girmenin yasak olduğunu, sadece mayo veya şort ile girebileceğini, havuza haşema ile girmesi durumunda havuzu kapatacaklarını söylemeleri üzerine bu şahıslardan şikayetçi olmuştu. M.A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatılmasının ardından site yöneticisi A.K. ve site çalışanı S.D. Akçakoca Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada hakim karşısında ifade veren iki isim de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Haşema ile Havuza Girmeyi Yasaklayan Site Yöneticisi ve Çalışanı Adliyeye Çıkarıldı - Son Dakika

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