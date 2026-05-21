Huzurevinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Huzurevinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Huzurevinde çıkan yangın kontrol altına alındı
21.05.2026 03:42  Güncelleme: 03:44
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Kızılay Huzurevi'nde asansör akülerinden çıkan yangın kontrol altına alındı. 54 yaşlı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı.

Düzce'de Kızılay Huzurevinde asansörden kaynaklı çıkan yangın kontrol altına alındı. Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, "Çok şükür bir problem yaşanmadı. Yaşlılarımızın tahliyesini yaptık. Bir kısmı ilçe devlet hastanemize bir kısmı ise Karayolları misafirhanesine gönderildi" ifadelerini kullandı.

Yangın, gece saatlerinde Kaynaşlı'da bulunan Kızılay Akçakoca Huzurevi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre asansör akülerinin bulunduğu bölgede belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların sardığı binayı fark eden personeller durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Düzce Belediyesi'nden 6, Kaynaşlı Belediyesi'nden ise 2 itfaiye aracı kısa süre içerisinde bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler 25'i yatalak 54 huzurevi Sakinini bulunduğu yerden çıkararak bina dışına tahliye etti. Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Kızılay Batı Karadeniz Afet Depo Müdürü İsmail Hakkı Duru ve ilgili kurum amirleri bölgeye gelerek yangın hakkında bilgiler alırken, tahliye edilen vatandaşlarla da bir araya geldi.

"Çok şükür bir problem yaşanmadı"

Yangın ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, "Bu gece 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize düşen ihbar ile Düzce Belediyesi'nden 6 itfaiye aracı, Kaynaşlı Belediyesi'nden 2 itfaiye aracı yangına müdahale etmiş olup, çok şükür ki yaşlılarımızla ilgili bir problem yaşanmamıştır. Kaynaşlı Kızılay Huzurevinde hali hazırda 59 misafirimiz var. 5'i izinde olup 54 yaşlımız ilçe devlet hastanemiz, karayollarına ait kamu misafirhanesinde bu gece misafir kalacaklardır. Geçmiş olsun diyoruz. İtfaiye ekiplerinin aktardığı kadarıyla yangının çıkış nedeni asansörden kaynaklı olduğunu ifade etmekteler. Yaşlılarımız tahliyesi noktasında emniyetimiz, jandarmamız, Kaynaşlı Belediye personelimiz, sağlık teşkilatımız ve Kızılay personelimiz birlikte yardımcı oldular" dedi.

Tahliye edilen 54 kişiden 25'i Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne gönderilirken kalan yaşlılar ise Karayolları Misafirhanesi gönderildi. Huzur evinde yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliye çalışmalarına başlandı.

Konu ile ilgili ise inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

