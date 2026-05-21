Düzce'de huzurevinde yangın: 54 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de huzurevinde yangın: 54 kişi tahliye edildi

Düzce\'de huzurevinde yangın: 54 kişi tahliye edildi
21.05.2026 02:33  Güncelleme: 02:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Kızılay Akçakoca Huzurevi'nde asansör pillerinden çıkan yangın paniğe yol açtı. Yaşlı vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde huzurevinde çıkan yangın meydana geldi. Yaşlı vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre yangının asansör sistemindeki pillerden çıktığı öğrenildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Akçakoca Huzurevi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre huzurevindeki asansör motorlarından çıkan yangın kısa sürede fark edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlar ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal yaptığı açıklamada, "Allaha şükür bir can kaybımız yok. Buradaki yaşlılarımızı Karayolları misafirhanesi ve otele naklediyoruz. Yangın zannediyorum asansörün üstünde bulunan pillerden çıkmış. İlk tespit bu yönde. Şu anda tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurtarma, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de huzurevinde yangın: 54 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 03:44:51. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de huzurevinde yangın: 54 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.