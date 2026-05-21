Düzce\'de huzurevinde yangın: 54 kişi tahliye edildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde huzurevinde çıkan yangın meydana geldi. Yaşlı vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre yangının asansör sistemindeki pillerden çıktığı öğrenildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Akçakoca Huzurevi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre huzurevindeki asansör motorlarından çıkan yangın kısa sürede fark edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlar ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal yaptığı açıklamada, "Allaha şükür bir can kaybımız yok. Buradaki yaşlılarımızı Karayolları misafirhanesi ve otele naklediyoruz. Yangın zannediyorum asansörün üstünde bulunan pillerden çıkmış. İlk tespit bu yönde. Şu anda tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE