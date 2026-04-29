Düzce\'de iki katlı ev alev topuna döndü

Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Korku dolu anlar yaşatan yangında alevlere teslim olan evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Hasan ve Hüseyin Gündüz'e ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek alev topuna dönen evin üst katına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında, evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - DÜZCE