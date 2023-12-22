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Düzce'de infialle öldürme suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de infialle öldürme suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, infialle öldürme suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan E.İ. isimli şahıs uyuşturucu ile yakalandı. Şahsın üzerinden 11 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Düzce\'de infialle öldürme suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı
22.12.2023 - 17:50,  Güncelleme: 17:51
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, infialle öldürme suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.İ. isimli şahıs uyuşturucu ile yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları uyarınca jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyünde bir dinlenme tesisinde araması bulunan şahsın mola vereceği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışmayla

'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Batman nüfusuna kayıtlı E.İ. (20) isimli erkek şahıs yakalandı.

Üzerinden kokain çıktı

Şahsın yakalandığı sırada 'Prens' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında ise 11 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de infialle öldürme suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika


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