Düzce\'de Kaçak İçki ve Makaron Operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonlarda makaron ve kaçak içki ele geçirildi.
Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda bir hafta içinde yapılan çalışmalarda ekipler 6 ayrı olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalarda ise 11 bin adet makaron ve 128 litre kaçak içki ele geçirildi. 6 şahsa işlem yapılarken 1 kişi ise tutuklandı. - DÜZCE
