Düzce'de Kaçak Tütün Operasyonu: 74 Kilogram Tütün Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Düzce'de polis ekipleri bir eve kaçak tütün baskını yaptı. Evin kaçak tütün deposu olduğu belirlenirken, bir kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi. Tespit edilen eve yapılan operasyonda 74 kilogram tütün, 8 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron, 123 bin 800 adet boş makaron, 2 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.

Kaçak tütün deposuna çevrilen evin sahibi ise gözaltına alındı. - DÜZCE