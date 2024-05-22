Düzce'de Kadınlar Tuvaletinde Fotoğraf Çeken Polis Açığa Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Kadınlar Tuvaletinde Fotoğraf Çeken Polis Açığa Alındı

Düzce'de bir kadının tuvalette fotoğrafını çektiği iddia edilen polis memuru A.A. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. Olayın yaşandığı İl Özel İdaresi binasında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin A.A. olduğunu belirledi. A.A., 'Kişilerin özel hayatını ihlal' suçlamasıyla ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü ve suçlamaları reddetti.

22.05.2024 15:00
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Düzce'de kadınlar tuvaletindeki kapının altından bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen 28 yaşındaki polis memuru A.A. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Polis memuru açığa alındı.

KAPININ ALTINDAN FOTOĞRAFININ ÇEKİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, 13 Mayıs'ta İl Özel İdaresi binasında meydana geldi. Binada kadınlar tuvaletini kullanan 46 yaşındaki N.P.isimli kadın, tuvalette olduğu sırada kapının altından cep telefonuyla kendisinin fotoğrafının çekildiğini iddia ederek ihbarda bulundu.

TUVALETTEN ERKEK POLİS MEMURU ÇIKTI

Olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.A. isimli erkek olduğu belirlendi.

"YANLIŞLIKLA GİRDİM, FOTOĞRAF ÇEKMEDİM"

"Kişilerin özel hayatını ihlal" suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürülen A.A., suçlamaları reddederek, "Evet, İl Özel İdaresi'ne gittim. Yanlışlıkla bayanlar lavabosuna girdim. Kimsenin fotoğrafını, videosunu çekmedim" dedi.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

A.A.'nın telefonuna inceleme için el konulurken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca A.A. idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

Kaynak: DHA

Düzce, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kadınlar Tuvaletinde Fotoğraf Çeken Polis Açığa Alındı - Son Dakika

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