Düzce'de Kaza: 5 Yaralı

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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DÜZCE - Düzce'de yayla yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Kaynaşlı'ya bağlı Dipsizgöl - Çamlıca köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Dipsizgöl'den Çamlıca köyü istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki 81 ABS 362 plakalı otomobil ile ters istikamette seyir halinde olan R.P. idaresinde ki 34 UE 9360 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobilde kara saplanırken kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince Düzce'de ki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.